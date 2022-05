„Festlicht“-Agentur neuer Pächter : „Summer-Lounge“ auf der Festhallen-Terrasse

Zweibrücken Der Pächterwechsel von der Zadra-Gruppe zur „Festlicht“-Agentur ist am Freitag offiziell vollzogen worden.

Was sie „hervorragend gemacht“ habe, befand der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) am Freitagnachmittag am „Messe2brücken“-Stand der südwestpfälzischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft im großen Zelt auf dem Festplatz an der Rennwiese – sozusagen in Sichtweite zur neuen Wirkungsstätte von „Festlicht“, der Festhalle. Bei der Bekanntgabe des Pächterwechsels äußerte der Oberbürgermeister die Hoffnung, dass „Festlicht“ hier ebenso erfolgreich werde wie „bei vielen anderen Dingen“, die die Agentur „in Zweibrücken umgesetzt“ habe – beispielsweise bei Veranstaltungen im Fashion Outlet oder im Ernstweilerhof. Oberbürgermeister Wosnitza zeigte sich überzeugt: „Wir haben den perfekten Pächter gefunden.“ Und das unter Zeitdruck, denn „wir wollten im Juli mit Beginn der Sommersaison starten“.