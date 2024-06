Rosengarten Zweibrücken Angenehme Zeit bei mäßigem Wetter

Weshalb es so anziehend ist, erklärt sich hauptsächlich durch das Ambiente. So war es von vielen Besuchern zu hören. Die schöne Atmosphäre des Rosengartens, kombiniert mit den Tausenden von kleinen und großen Lichtern, dazu Livemusik von der Hauptbühne sowie aus dem Senkgarten, ein moderater Eintrittspreis von zwölf Euro – all das sorgte auch in diesem Jahr für eine große Anziehungskraft.