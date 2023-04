Siebenpfeifferstraße Medienauflauf vor dem Rathaus

Hintergrund: Anfang April hatten die Bewohner der 14 Häuser in der Siebenpfeifferstraße 23 bis 43 einen auf den 3. April 2023 datierten und mit „Bekanntmachung“ überschriebenen Brief bekommen. In dem Schreiben ließ sie ein Mann aus Rheinböllen im Hunsrück wissen, dass er seit dem 21. Juli 2022 „der neue Eigentümer der Siebenpfeifferstraße, Flurstück 1588/11“ sei. Der Brief schloss mit einem Ratschlag, der einem Ultimatum gleichkam: Die Anlieger des Straßenteilstücks sollten sich zu einer „Anwohnergemeinschaft“ zusammenschließen, um ihm die Straße abzukaufen und sich den Preis zu teilen.