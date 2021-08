Ferienprogramm : Auf großer Weltreise trotz Pandemie

Zweibrücken Die evangelische Jugendzentrale und die Stadtmission organisierten ein spannendes Ferienprogramm.

Kinderlachen, hastige Schritte über den Asphalt, das Aufprallen eines Balles, freudiges Gelächter. Eine solche Geräuschkulisse ist seit der Pandemie und der trüben Sommertage fast schon in Vergessenheit geraten. Aber in der letzten Schulferienwoche vom 23. bis 27. August konnte man genau diese Nostalgie im Sitz/Gebäude der Stadtmission aufschnappen.

„Die Geschichten sind echt und stehen gleichzeitig noch im Bezug zu ähnlichen Geschichten aus der Bibel“, so Lisa Klotz. „Gott hat alle Kinder lieb. Er liebt jeden auf der ganzen Welt gleichermaßen. Diese Botschaft war uns mit diesen Geschichten sehr wichtig.“ Die Kinder erhielten somit einen kleinen Einblick in die Leben Gleichaltriger aus fernen Ländern wie Uganda, Chile, Australien, Thailand, Nigeria und viele mehr.

Das Wetter war in der letzten Ferienwoche glücklicherweise gut, weshalb auch die Programme im Freien wie geplant ausgeführt werden konnten. Es gab eine Schnitzeljagd durch die Fasanerie, einen Besuch im Prinzenpark Ernstweiler, eine Stadt- und Fotorallye durch Zweibrücken und das allseits beliebte „Capture the Flag“ quer durch den Wald.

„Mir hat das Spiel mit der Pyramide am besten gefallen“, so die achtjährige Anna. Dabei handelte es sich um eine Art Versteckfangen, bei dem eine Pyramide aus Bauklötzen durch das Siegerteam zum Einsturz gebracht werden konnte. „Ich fand das T-Shirt-Färben und das Grillen am besten“, so Marlon (8). „Ich hab mir meine Lieblingsfarben blau und grün raussuchen können.“ Das Färben von T-Shirts durch Batik stand am letzten Tag unter dem Motto Australien auf dem Programm.