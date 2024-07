Ratschläge für Jugendliche und Eltern Ferienjobs: Was man über den Jugendarbeitsschutz wissen sollte

In den Sommerferien haben viele Jugendliche Ferienjobs. Egal, ob als Aushilfe im Supermarkt, als Bedienung im Café oder als Unterstützung im Büro. Ferienjobs sind eine hervorragende Gelegenheit für junge Menschen, erste Berufserfahrungen zu sammeln und ihr Taschengeld aufzubessern, teilt die Struktur- und Genehmigungsdirektion in Neustadt an der Weinstraße mit. Der Präsident der SGD Süd, Hannes Kopf, betont aber, dass auch bei diesen temporären Tätigkeiten der Jugendarbeitsschutz zu beachten ist. Als zuständige Aufsichtsbehörde weist die SGD Süd daher insbesondere auf nachfolgende Regelungen hin: