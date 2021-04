Feldhase gefunden - Tierauffangstation Maßweiler : Kleiner Feldhase allein in der Wiese

Die Aufzucht junger Feldhasen ist schwierig, auch für fachkundige Menschen. Die Jungtiere haben schnell Probleme mit der Verdauung und mit Infektionen. Foto: Eva Lindenschmidt

Massweiler Schüler haben am Montag in einem Park einen kleinen Feldhasen gefunden und mitgenommen. Inzwischen ist er in der Tierauffangstation in Maßweiler. Doch das hätte nicht sein müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Heil

Nicht immer benötigen Wildtiere menschliche Hilfe, nur weil sie augenscheinlich verlassen und ohne Elterntier oder Geschwister aufgefunden werden. Das zeigt wieder ein aktueller Fall der Tierauffangstation in Maßweiler. Ein kleiner Feldhase wurde am vergangenen Montag zu „Tierart“ gebracht. Lehrer und Schüler hatten ihn bei einem Ausflug in einer Parkanlage gefunden und mitgenommen.

Da das Tier beim Näherkommen nicht davon hoppelte, dachten sie, es sei verletzt. „Dabei ist dieses Verhalten des kleinen Feldhasen absolut normal“, wie Eva Lindenschmidt, stellvertretende Betriebsleiterin der Tierauffangstation in Maßweiler, erklärt. „Viele junge Wildtiere werden die meiste Zeit des Tages von ihren Müttern alleine zurückgelassen. Meist befindet sich die Mutter aber ganz in der Nähe auf Nahrungssuche und kehrt in regelmäßigen Abständen zum Säugen des Nachwuchses zurück. Auch dass junge Wildtiere nicht weglaufen, wenn sich Menschen nähern, sondern ganz ruhig an Ort und Stelle verharren, ist nicht ungewöhnlich. Ein Rehkitz, das sich duckt und regungslos liegen bleibt, möchte sich so vor Fressfeinden schützen und ist nicht etwa zwingend krank oder geschwächt. Die Mutter kommt alle paar Stunden zum Säugen und entfernt sich rasch wieder, um keine Aufmerksamkeit auf das Jungtier zu lenken.“

tier gefunden So verhalten Sie sich richtig! Wer ein offensichtlich krankes oder verletztes Wildtier findet, sollte sich in seinem eigenen Interesse unbedingt mit einer fachkundigen Stelle, wie beispielsweise einer Wildtierstation, in Verbindung setzen, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Man sollte bedenken, dass Wildtiere, gerade in Stresssituationen oder unter Schmerzen, kräftig zubeißen können! Auch lässt sich nicht abschätzen, welche Krankheiten das Tier haben könnte. Für den Fall, dass man bereits ein Tier mit nach Hause genommen hat, gibt es auf www.tierauffangstation.de einige Tipps zur Erstversorgung. Beispielsweise landen in Maßweiler immer wieder Jungtiere, die aus gut gemeinter Tierliebe zunächst einmal mit Kuhmilch versorgt wurden – ein fataler Fehler, der bei empfindlichen Tieren, wie jungen Rehkitzen, schnell zum Tode führen kann. Wildtiere vertragen keine Kuhmilch und können schlimme Durchfälle oder Koliken bekommen! Wildtiernotfall? Hier erreichen Sie uns: Tel. (01 76) 4 30 55 45 (vor 8 und nach 17 Uhr bitte nur bei dringenden Fällen) Bitte beachten Sie, dass wir leider keine Vögel und keine Wildschweine aufnehmen können. Bei sämtlichen anderen Anliegen wenden Sie sich bitte an unser Büro unter Tel. (0 63 34) 9 84 73 77.

Vorschnelles Handeln und unnötiges Einsammeln hat gerade bei den hoch empfindlichen Feldhasen oft schlimme Folgen. Eva Lindenschmidt erklärt: „Die Aufzucht der Feldhasen ist schwierig, auch für fachkundige Menschen. Die Jungtiere haben schnell Probleme mit der Verdauung und mit Infektionen.“

Der kleine Hase wurde am Montag zunächst vom Park bis in die Schule getragen, wo er bis zum Unterrichtsschluss verblieb. Ein Schüler nahm ihn schließlich mit nach Hause. Nach einem Tierarztbesuch stellte sich heraus, dass er keine Verletzungen hat. „Erst am späten Nachmittag kam das 117 Gramm kleine Baby nach einer sehr stressigen Odyssee endlich zu uns“, erzählt Eva Lindenschmidt.