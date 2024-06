Fallschirmjägerregiment 26 Erstes öffentliches Gelöbnis seit sieben Jahren

„Ich gelobe der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen – so wahr mit Gott helfe.“ Es ist lange her, dass Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr diesen Eid in Zweibrücken öffentlich abgelegt haben. Genau genommen sieben Jahre. Am Sonntag nun fand vor dem Zweibrücker Schloss wieder ein öffentliches „Feierliches Gelöbnis“ statt.