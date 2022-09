Zweibrücken : Der Name wechselt, der Charakter bleibt

Zweibrücken Am Sonntag hat Niederauerbach offiziell seinen 1050. Geburtstag begangen.

Spätestens seit dem gelungenen Kerweauftakt am frühen Samstagabend bei der „Alten Brauerei Grund“ wisse auch der letzte Niederauerbacher Bürger oder Geschichtsinteressierte, wie der älteste Stadtteil der Rosenstadt Zweibrücken zu seinem Namen kam. So jedenfalls am Sonntag bei der bunt gemixten Festveranstaltung im Kerwezelt des Musikvereins Niederauerbach die Beigeordnete Christina Rauch als Vertreterin des Oberbürgermeisters Marold Wosnitza.

Die Idylle Heilbachtal wurde genannt und Christina Rauch merkte gewiss nicht zu Unrecht an, dass jede Rückkehr von irgendwo her in der Feststellung mündet: Hier bin ich am liebsten daheim. Niederauerbach bereichere die Vielfalt in der Stadt und die Gratulantin versprach die Unterstützung der positiven Weiterentwicklung. Das gute Miteinander mit den Soldaten in der Garnisonsstadt gerade vom Stadtteil Niederauerbach ausgehend ließ sie dabei nicht unerwähnt. Der Dank galt dabei auch insbesondere Thorsten Gries als Vorsitzendem der Arbeitsgemeinschaft Niederauerbacher Vereine, welche die Feier zum 1050-jährigen Bestehen organisiert hatte.