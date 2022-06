750 Jahre Althornbach : Viel Vergangenheit, viel Zukunft

Althornbach Althornbach hat am Wochenende seinen 750. Geburtstag gefeiert.

Es ist mehr als eine Geste gewesen, der langjährigen Ortsbürgermeisterin Ute Klein (mehr als 20 Jahre war sie im Amt) die ehrenvolle Aufgabe als Festrednerin bei dieser Geburtstagsfeier des Ortes zu übertragen. Ute Klein erfüllte diese Auftrag regelrecht mit Herzblut. Sie erinnerte an die lange Vorgeschichte des Ortes, brachte geschickt dessen Vergangenheit in Erinnerung und wusste beeindruckend vor allem das letzte halbe Jahrhundert passend für die Festversammlung ins Bild zu rücken. Die Festrednerin hatte dabei zahllose Gelegenheiten, mit besondere Ereignissen an die Aufwärtsentwicklung der Gemeinde und ihrer Bürger zu erinnern. Die Entscheidung, für die Bürger des Ortes einen neuen Mittelpunkt zu schaffen, apostrophierte Ute Klein als ehemalige Macherin des Projektes überzeugt als „Highlight“.

Der Beschluss , verdiente Althornbacher Bürger zu ehren, liege schon längere Zeit zurück, sagte Ortsbürgermeister Bernd Kipp am Festabend. Jetzt wolle man die Gelegenheit nutzen. Bernd Kipp: „Wie lange diese Ehrungen schon sein sollten, ist daran feststellbar, dass ich selbst für eine 20-jährige Zugehörigkeit im Ortsgemeinderat ausgezeichnet werde, inzwischen aber schon 27 Jahre Mitglied im Gremium bin!“ Die Gemeindeehrennadel in Bronze erhielten Helga Kroll, Peter Bruck und Ullrich Hofer. Ehrennadel in Silber und kleine Ehrenskulptur gingen an Verena Bachmann, Bernd Kipp und Heinz Schlemmer, der für seine besonderen Verdienste um Althornbach ausgezeichnet wurde. Die Ehrennadel in Gold und große Skulptur überreichte Bernd Kipp zusammen mit der Ortsbeigeordneten Sophia Mohring an Ute Klein, die mehr als 20 Jahre Ortsbürgermeisterin von Althornbach war.

Die Landesflagge als Geburtstagsgeschenk überreichte Staatssekretär Randolf Stich aus dem Ministerium des Innern und Sport, pries die hohe Lebensqualität der in Althornbach lebenden Menschen und ging in seinem Grußwort näher auf die Umstände der positiven Entwicklung der Gemeinde allein in den vergangenen 50 Jahren ein, in welcher viel Wasser den Hornbach hinunter geflossen sei. Von der Tourismusstrategie des Landes habe auch Althornbach partizipiert (Spürnasenweg). Der Erhalt sozialer Gemeinschaften habe in den Orten des Landes durchaus einen gewissen „Konkurrenzkampf“ ausgelöst, für den Althornbach jedoch bestens gerüstet sei. so der Staatssekretär, denn das Engagement der Gemeindebürger sei bei diesem Festabend mehrfach in den Mittelpunkt gerückt worden. Aufgrund des Umfeldes und mit dem in der Vergangenheit Erreichten sagte der Staatssekretär dem Ort eine große Zukunft voraus.