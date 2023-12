Siegerpokale für die besten Nachwuchsfechter des Vereins VTZ-Musketiere feierten Weihnachten

Über 20 VTZler kreuzten die Klingen in fünf Altersgruppen mit getrennten Wertungen. Bereits in den Trainingsstunden im Kampf jeder gegen jeden wurde den VTZ-Musketieren einiges abverlangt. Ein voller Erfolg war die große Runde bei den Gefechten in der großen und kleinen Sporthalle der VTZ. Hier zählte jedes Ergebnis auf den fest installierten Fechtbahnen.