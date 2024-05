FCO eröffnet Anlage am Sportplatz Neu in Oberauerbach: Bogenschießen

Bogenschießen ist eine der ältesten und heute noch ausgeübten Sportarten und eng mit der Geschichte der Menschheit verbunden. In den Anfängen zunächst als Waffe zur Jagd und später als Kriegswerkzeug in Gebrauch, etablierte sich das elegante Schießen mit Pfeil und Bogen bereits vor über 3000 Jahren auch im Sportkontext und war bei den ersten Olympischen Spielen 776 v. Chr. Teil des Programms. Der moderne Bogensport entwickelte sich aber erst im 16. Jahrhundert in England und wurde später zu Beginn des 20. Jahrhunderts ins Programm der Olympischen Spiele der Neuzeit aufgenommen.