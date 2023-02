Busverkehr teils eingestellt : Verkehrsbehinderungen durch Fastnachtsumzug

Wegen der Umzugs-Tribüne am ZOB wird dieser den ganzen Dienstag an die große Bushaltestelle vorm Hauptbahnhof (Archivbild) verlegt. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Am Dienstag, 21. Februar, findet startet um 14.11 Uhr nach den Jahren der Corona-Pause wieder der traditionelle Zweibrücker Fastnachtsumzug. „Durch das närrische Treiben wird es für einen begrenzten Zeitraum zu Verkehrsbehinderungen in der Zweibrücker Innenstadt kommen“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Stadtbus Zweibrücken GmbH teilt mit: Aufgrund des Fastnachtsumzugs wird am Dienstag der ZOB (wo die Tribüne steht) ganztägig an den Hauptbahnhof verlegt. Außerdem werde der Stadtbus-Linienverkehr während des Umzugs zwischen etwa 13.30 Uhr bis voraussichtlich etwa 16.30 oder 17 Uhr komplett eingestellt. Aufgrund der Verlegung des ZOB an den Hauptbahnhof können die Haltestellen Bergstraße, ZOB und Goetheplatz am Dienstag nicht angefahren werden. Die Stadtbus-GmbH schreibt weiter: „Bitte beachten Sie, dass es durch die Umleitungen und wegen hohem Verkehrsaufkommen zu Verspätungen kommen kann.“ Fragen würden gerne beantwortet unter Tel. (0 63 32) 47 14-0 oder per E-Mail info@stadtbus-zw.de oder vorher „auf Nachfrage bei Ihrem Fahrer“.