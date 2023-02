Stadt Zweibrücken zufrieden mit Verlauf : Leser regt an: Fastnachtsumzug besser vor Amokfahrt schützen

Zweibrücken Stadt und Polizei ziehen positive Bilanz des Zweibrücker närrischen Lindwurms. Womöglich kamen sogar 20 000 Besucher.

Ihm fiel am Dienstagnachmittag auf: Zwar standen, vom Bubenhauser Kreisel (A 8-Abfahrt) kommend, Barrieren auf den regulären Fahrspuren der Bubenhauser Straße auf der Daimlerbrücke – in Gestalt eines Ordnungsamts-Autos, eines Krans und eines UBZ-Lkw. Die Einfahrt in die Alte Ixheimer Straße also war verhindert. Aber: Von der Alten Ixheimer ging der Umzug weiter in die parallele Fruchtmarkstraße. Die jedoch war ungeschützt, so der Merkur-Leser. Denn wer zu einer Amokfahrt entschlossen sei, sei wohl kaum auf die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung bedacht – und hätte einfach als Geisterfahrer von der Daimlerbrücke links herunter und über die Kreuzung Kaiserstraße geradeaus in den Umzug in die Fruchtmarktraße rasen können. „Sogar mit Anlauf bergab! Es hätte eine Katastrophe geben können!“, schreibt der Bürger und schlägt der Stadt vor: „Kann man dies beim künftigen Sicherheitskonzept berücksichtigen?“