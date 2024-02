Fastnacht in Zweibrücken Für jeden Fall die passenden Leute

Ein wahres Feuerwerk der Narretei zündete der Karnevalverein Zweibrücken (KVZ) auf seiner Prunksitzung am Samstag in der bestens gefüllten Festhalle. Unter dem Motto „alles werrd widder umgekrembelt“ steuerte eine bestens vorbereitete Sitzungspräsidentin Heike Förch das Narrenschiff havariefrei durch ein fast vierstündiges und äußerst kurzweiliges Programm voller Überraschungen und Highlights. Und am Ende wollte ein sichtlich entzücktes Publikum die Akteure teilweise gar nicht mehr von der Bühne lassen.