Auch 2024 wieder Millionen-Investition „Zweibrücken Fashion Outlet“ blickt auf Rekordjahr zurück

Das stärkste Jahr in seiner 23 Jahre langen Geschichte hat das Fashion Outlet in Zweibrücken im vergangenen Jahr beim Umsatz verbuchen können. Uli Nölkensmeier, Center Director des Fashion Outlets, verkündete diesen Erfolg am Donnerstag stolz. „Wir hatten einen Rekordumsatz in der Gruppe – und auch im Zweibrücker Fashion Outlet.“ Der Einkaufstempel in der Rosenstadt konnte beim Umsatz um 11,6 Prozent zulegen. Die Besucherzahl wurde um 14,8 Prozent gesteigert. „Das Outlet gibt es seit 23 Jahren, die Unternehmensgruppe seit zehn Jahren. Wir sind mit elf Centern in neun Ländern aktiv“, sagte Nölkensmeier. Via Outlets, zu dem Zweibrücken gehört, umfasst als zehn weitere Standorte Amsterdam, Göteborg, Lissabon, Oslo, Palma, Porto, Prag, Sevilla, Warschau und Zürich. Hinter Via Outlets steht ein Pensionsfonds in den Niederlanden mit dem Namen APG. Der Gesamtumsatz, den die elf Center im vergangenen Jahr generierten, betrug 1,36 Milliarden Euro – ein Anstieg von 11,5 Prozent. Bei den Besuchern erreichte die Gruppe ein Plus von 7,5 Prozent auf über 30 Millionen. Starke Zahlen also, die Nölkensmeier gemeinsam mit Scott Otte, Marketing Director beim Zweibrücker Outlet, verkünden konnte. Nölkensmeier freute sich: Zweibrücken sei „alphabetisch am Ende – beim Umsatz sind wir die Nummer Eins in der Gruppe“. Und das, obwohl Standorte wie Amsterdam, Lissabon oder Porto „deutlich günstiger an den großen Flughäfen“ lägen als Zweibrücken – hier sei Frankfurt der nächste internationale Airport. „Umso erstaunlicher, was wir hier schaffen in der Provinz“, schlussfolgerte der Manager. (eck)