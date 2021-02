Fasching in Zweibrücken im Corona-Jahr 2021 : Die Fasenachtsfamilie trotzt den Umständen

Zweibrücken Die Zweebrigger Fasenacht 2021 findet statt – allerdings rein als Erinnerung im Internet. Das jedoch mit einigen Überraschungen.

Dass der Sturm auf das Zweibrücker Rathaus am 9. Januar 2021 dennoch stattfand, ist Marold Wosnitza zu verdanken. Pünktlich um 11.11 Uhr stand der Oberbürgermeister im Zweibrücker Band vor der Tür und schaute über den menschenleeren Herzogplatz, den Goetheplatz und in die Fußgängerzone, die sonst alle um diese Zeit von Narren in allen Farben bevölkert waren. Immer wieder blickte er auf seine Armbanduhr. Schließlich klebte er eine Botschaft an die Rathaus-Tür: „Schlüssel liegt unter der Matte“ und zeigte – per Video – den großen, goldenen Schlüssel mit dem Band in den Stadtfarben rot-gelb-blau (zu sehen zum Beispiel auf YouTube unter „Rathaussturm 2021 in Zweibrücken“).