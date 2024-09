Familienkirche mit Elisabeth Beck und Silke Gundacker Segen für Mensch und Tier

So wird die Pfarrerin von Rieschweiler-Mühlbach, Maßweiler und Reifenberg zu den Mühlentagen am 11. Oktober um 17 Uhr zusammen mit ihrem geschätzten katholischen Kollegen Lars Harstik einen ökumenischen Gottesdienst an der Weihermühle zu dem Thema „Wasser wirkt neues Leben“ feiern. Elisabeth Beck will auf jeden Fall vor Weihnachten wieder zu einer Pamperskirche in die Alexanderskirche einladen – natürlich zusammen mit Carlos. Und auch weitere gemeinsame Gottesdienste für Tiere oder in anderen Formaten können sich die beiden Pfarrerinnen gut vorstellen.