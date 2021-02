Kolumne In eigener Sache : Wie aus dem Maurer ein Wagner wurde

Fehler mit Namen sind immer besonders peinlich. Wie es kam, dass in der Mittwochsausgabe aus Gerd Maurer mitten im Text ein gewisser Herr Wagner wurde, versucht Merkur-Redakteur Jan Althoff zu erklären.

Es gibt Tage, an denen sollte man gar nicht erst aufstehen. Merkt man nur leider meist zu spät. Dienstag war so ein Fall. Schon Minuten nach dem Aufstehen die ersten innerfamiliären Spannungen (keine Details!). Dann erwischt mich beim Tritt vor die Tür (endlich mal das Haus verlassen!) die arktische Kälte des deutschen Winters (Mal ehrlich, wer konnte denn mit sowas rechnen?). Aber egal, das Auto hat eine Heizung und bald ist es kuschelig warm. Noch schön die Sitzheizung dazu schalten, Radio an und entspannt auf die Autobahn. In einem Film würde das mit flotter, aber lässiger Musik unterlegt (es gab doch mal diese Werbung mit dem Mann, der eine Panne hat und dann an der Tanke im Nirgendwo nur einen Schokoriegel kauft, um mit neuer Energie seinen blauen Käfer weiter zu schieben – solche Musik). Die wenig später unerwartet langsamer wird und in einem schiefen Akkord abrupt endet.