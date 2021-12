Zweibrücker Fallschirmjägerkameradschaft Fritz Walter : Kleine Geschenke für Wachhabende der Niederauerbachkaserne

Soldaten und Angehörige des Wachdienstes bekamen eine kleine Aufmerksamkeit der Zweibrücker Fallschirmjägerkameradschaft Fritz Walter. Foto: Susanne Lilischkis

Zweibrücken (sli) Die Fallschirmjägerkameradschaft Fritz Walter hatte auch in diesem Jahr wieder an die Soldaten der Niederauerbachkaserne gedacht, die am Heiligen Abend dort ihren Wachdienst antraten. Für den Vorsitzenden Roland Priester war es nach einem weiteren Jahr voller Corona-Maßnahmen quasi der Höhepunkt der Vereinstätigkeit.

Von Susanne Lilischkis

„Für uns ist ja im vergangenen Jahr alles ausgefallen wegen Corona. Wir suchen immer noch nach einem neuen Vereinslokal, in dem wir unsere Sitzungen abhalten können. Hier in die Kaserne können wir wegen der Hygienemaßnahmen nicht mehr kommen“, so Priester vor der Verteilung der Geschenke, die von den Frauen der ehemaligen Fallschirmjäger auch in diesem Jahr wieder liebevoll vorbereitet wurden.

Vier Soldaten und vier Mitarbeiter des privaten Wachdienstes waren Punkt 14 Uhr zum Wachwechsel vor dem Tor der Kaserne angetreten. Nach einer kurzen Ansprache durch den Vorsitzenden übergaben die „Ehemaligen“ dann ihre Geschenke an die Diensthabenden. Die betonten noch einmal, dass sie sich freiwillig zum Wachdienst an Weihnachten gemeldet haben, damit die Kameraden, die Kinder haben, oder weiter weg wohnen, in Ruhe ihr Fest feiern können.