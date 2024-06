Fahrradtag in Zweibrücken Radfahren – eine beglückende Angelegenheit

Auf die neun Buchstaben an der Radstrecke hatten sie selbstverständlich geachtet und daraus das Lösungswort „Drahtesel“ ermittelt. Zur Belohnung durften sich Eltern und Kinder am Stand des Zweibrücker Kultur- und Verkehrsamts kleine Preise aussuchen. Hier gab es übrigens auch die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen und sich über anstehende Veranstaltungen zu informieren – zum Beispiel über eine Stadtführung auf dem Fahrrad, die auf zwölf Kilometern Länge mit Radführer Frank Decker Historie und Natur verbindet – das nächste Mal am 23. Juni, 14 Uhr, und am 2. August, 18 Uhr.