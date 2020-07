Zeugen gesucht : Serie von Fahrraddiebstählen in Zweibrücken

Serie von Fahrraddiebstählen in Zweibrücken

Zweibrücken Aus einem unverschlossenen Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Herzogstraße 15 wurde zwischen diesem Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, ein Mountainbike „McKenzie Hill 500“ im Wert von 300 Euro gestohlen.

Aus einem Carport Contwigerhangstraßer wurde in der Nacht 3./4. Juli (20 bis 8 Uhr) ein blaues Herrenrad „Gazelle Trimmer“ im Wert von 50 Euro entwendet. Der Täter ist ebenfalls noch unbekannt.

Am 27./28. Juni (20 - 10 Uhr) entwendete jemand einen dunkelgrauen E-Scooter der Marke KSR im Wert von 299 Euro, der in einer geschlossenen, aber nicht abgeschlossen Garage in der Wolffangelstraße stand.