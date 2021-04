Stadt Zweibrücken will ehrenamtlichen Fahrradbeauftragten ernennen : Lobbyist und viele Ständer rund um Fußgängerzone für Radler

Spenden nicht nur für Fahrradständer

Rund um die Fußgängerzone wird es künftig sieben neue Fahrradständer geben. Fünf davon werden (aufgestockt durch die Stadt) mithilfe einer 3542-Euro-Spende der Bürgerinitiative ZW-vernetzt an folgenden Orten errichtet, kündigte Oberbürgermeister Marold Wosnitza an: Alexanderplatz vor Ex-Foto-Meyer, Alexanderstraße, Post-/Hauptstraße, Joni’s am Hallplatz und an der Stadt-am-Wasser-Treppe am Herzogplatz. Zwei weitere Ständer finanzierten „Die 2 Augenoptiker“. Aus „Gestaltungs- und Kostengründen“ seien die Ständer alle ohne Überdachung geplant, erklärte Stadtsprecher Jens John auf Merkur-Nachfrage. Der Einbau der Stände werde zurzeit vorbereitet. Während Wosnitza sehr das Bürger-Engagement lobte, kritisierte Bürgernah-Fraktionschef Dirk Schneider, der Einsatz der Bürger sei zwar lobenwert – aber eigentlich „sollte es nicht notwendig sein, dass Private Geld geben müssen“, so etwas sei doch Aufgabe der Stadt.

Sogar 53 855,70 Euro spendet der Förderverein „Freunde des HHG“ für die technische Ausrüstung der Multifunktionshalle des Helmholtz-Gymnasiums. in der alten Feuerwehrfahrzeughalle.

Rimschweiler erhält einen Bücherschrank, dank 500 Euro Spende von Heiko Saberatzkys Verein Kontrastbühne. (lf)