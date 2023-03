Fahrbahnteiler für Rimschweiler Alles im Plan auf der Emotionen-Baustelle

Lutz stellte am Mittwoch klar, dass diese weiter gefasste Bauzeit den Hintergrund gehabt habe, „eine Reserve zu bilden“, man habe auch vermeiden wollen, das komplexe Auftragsverfahren wegen Fristüberschreitungen erneut in Gang setzen zu müssen. „Diese Reserve haben manche in den falschen Hals bekommen“, sagte Lutz. Es sei nie darum gegangen, kurz auf knapp plötzlich viel länger bauen zu wollen als zuvor in Aussicht gestellt.