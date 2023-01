Probleme bei Beschaffung von Baumaterial : Fahrbahnteiler: Arbeiten in Rimschweiler erst ab 13. Februar

Rimschweiler Landesbetrieb Mobilität erklärt, Grund seien Verzögerungen bei Beschaffung von Baumaterialien. Es bleibt dabei: Von Anfang an wird voll gesperrt.

„Am 13. Februar soll der Start erfolgen“, sagte Lutz. Grund für die Verzögerungen: Das beauftragte Bauunternehmen Peter Gross habe Probleme bei der Beschaffung von Baumaterialien. Das Unternehmen ist nicht nur für die Installierung des Fahrbahnteilers zuständig, sondern soll in diesem Zusammenhang auch die Sicherung eines Hanges im Bereich des Ortseinganges vornehmen. Wie bereits berichtet, sind für diese Sicherung rund 60 Einzelteile erforderlich, diese sind bis zu knapp zwei Meter lang und tonnenschwer. Auch bei der Beschaffung dieser Teile habe Peter Gross mitunter Schwierigkeiten, sagte Lutz – wie es denn insgesamt derzeit für die Baubranche nicht einfach sei, an Materialien heranzukommen.

Die Arbeiten sind, wie berichtetet, umfangreich, die Fahrbahn muss in dem betroffenen Abschnitt (die B 424, von Zweibrücken kommend, in Höhe des Ortseinganges von Rimschweiler) in einer Tiefe von fast einem Meter erneuert werden. Dass der Fahrbahnteiler derart aufwendig werden würde, hatten viele, die ein Ausbremsen der Raser wünschten, so nicht eingeschätzt.