Fachrichtung „Gesundheit und Soziales“ Neues BBS-Angebot Konkurrenz für Rodalben?

Dennoch wurde aus dem Gremium heraus die Frage laut, ob die Zweibrücker Ignaz-Roth-Schule mit der neuen Fachrichtung nicht in Konkurrenz trete mit der Berufsbildenden Schule in Rodalben, ihr Schülerinnen und Schüler wegnehme, ihr also damit quasi das Wasser abgrabe. Denn an der BBS in Rodalben gebe es eine solche Fachrichtung bereits seit geraumer Zeit. Diesen Einwand bügelte der Vize-BBS-Leiter Achim Rohr mit dem Hinweis weg: „Es geht hier nicht um Konkurrenzdenken, sondern darum, den Schülerinnen und Schülern vor Ort den Weg anzubieten, den sie gerne wahrnehmen wollen.“