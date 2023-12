Sorgenfalten über wirtschaftliche Lage Peter Altmaier warnt vor „Lebenslüge“ beim Klimaschutz

Im Anschluss an Altmaiers Rede präsentierte Professor Dr. Daniel Sonntag, Direktor am DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) an der Universität Oldenburg, mit seinem Vortrag über „KI in der Versicherung: Chancen und Risiken“ spannende Einblicke in die Welt der Künstlichen Intelligenz Dabei beleuchtete er aktuelle Forschungsergebnisse der analytischen und generativen KI im medizinischen Kontext.