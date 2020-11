Befragung soll Licht ins Dunkel bringen : Ex-Wirecard-Chef bald in U-Ausschuss

Ex-Wirecard-Chef bald in U-Ausschuss

Der Schriftzug von Wirecard an der Firmenzentrale des Zahlungsdienstleisters in Aschbeim bei München. Wirecard galt als Unternehmen mit gewaltigem Potenzial – zurückgeblieben ist ein Scherbenhaufen aus Lug und Trug. Foto: Kneffel/dpa Foto: dpa/Peter Kneffel

Berlin Die Aufklärung des Bilanzskandals um das einstige Dax-Starunternehmen nimmt Fahrt auf. Der Enthüllungsjournalist McCrum hat bereits mit dem Ausschuss des Bundestages gesprochen.

(dpa) Ex-Wirecard-Chef Markus Braun soll noch im November einem Untersuchungsausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen. Er soll neben weiteren ehemaligen Aufsichtsräten und Vorständen des insolventen Dax-Unternehmens am 19. November von den Abgeordneten befragt werden, wie am Donnerstag Vertreter von Opposition und Koalition in Berlin bestätigten.