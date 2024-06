AfD gibt sich „tiefenentspannt“ Ex-Neonazi kandidiert für AfD-Liste in Zweibrücken – deshalb hält die Partei an ihm fest

Hintergrund

Der 2003 gegründete Nationale Widerstand Zweibrücken (NWZ) gilt als eine der ältesten noch aktiven Neonazi-Gruppierungen in Rheinland-Pfalz. Er tritt für den Zweibrücker Normalbürger erkennbar vor allem bei seinem Fackelmarsch am 14. März anlässlich der Bombardierung Zweibrückens sowie beim Volkstrauertags auf dem Hauptfriedhof in Erscheinung. Beim Fackelmarsch 2023 waren laut dem rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzbericht etwa 15 Personen anwesend. Nachdem mehrere vermummte Gestalten den Volkstrauertag 2021 gestört hatten, hatte sich ein Kameradschaftsführer wegen Verstößen gegen das Versammlungsrecht vor Gericht verantworten müssen. Das Verfahren endete mit einer Geldstrafe. Auch ein Mann, der im August 2020 in Zweibrücken einen Nachbarn erstochen hatte (Urteil: sechs Jahre Haft), war lange Mitglied im NWZ gewesen.