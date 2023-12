Ex-Evangelisches Krankenhaus vor Zwangsversteigerung Klinik kaum mehr wert als ein paar Garagen

Und weiter heißt es in den drei Objektbeschreibungen: Während die Grundstücke des Krankenhauses und des Wirtschaftsweges über die Obere Himmelsbergstraße und die 22er Straße „angebunden“ sind, sei das Garagengrundstück „nur über die Anliegerflurstücke erreichbar“. Auf eben diesem Garagengrundstück seien zwar die „ehemaligen Gebäudeanlagen (…) zurückgebaut“ worden, jedoch sei die „Gebäudegrundplatte (…) noch vorhanden“: „Auf dem Grundstück stehen fünf Kfz-Fertiggaragen.“ Und weiter: Das Garagengelände sei in die „Denkmalzone Oselbachstraße 41, 22er Straße, Kasernen in der Oselbach“ einbezogen. Was die Versteigerung möglicherweise nicht einfach macht.