Strafbefehl rechtskräftig : 4500 Euro Geldstrafe für Ex-DRK-Geschäftsführer

Zweibrücken Die Staatsanwaltschaft hat beim Amtsgericht beantragt, gegen Mario Sauder einen Strafbefehl zu erlassen – wegen Untreue.

Doch am Mittwoch teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken auf Anfrage unserer Zeitung mit, sie habe „nach Abschluss des zivilrechtlichen Verfahrens“ beim Amtsgericht Zweibrücken beantragt, gegen Sauder einen Strafbefehl „in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 50 Euro“, also von 4500 Euro, zu erlassen. Laut Leitender Oberstaatsanwältin Iris Weingardt habe ihre Behörde „dem früheren Geschäftsführer des DRK“ darin „zwei Vergehen der Untreue vorgeworfen“.

Bei den Untreue-Vorwürfen sei ihre Behörde davon ausgegangen, dass der Ex-Geschäftsführer „eine Korrektur seiner Überstundenauflistung um über 450 Stunden ohne Anordnung oder Genehmigung veranlasste“ – und zwar für Überstunden, die er während seiner Probezeit im Jahre 2005 geleistet habe, erläuterte Oberstaatsanwältin Weingardt. „Im Juni und Oktober 2019 wies er (Sauder) einen Mitarbeiter an, die entsprechende Auszahlung – wiederum ohne Genehmigung – von Geldern an sich für diese Überstunden vorzunehmen, und zwar zu dem zum Zeitpunkt 2019 bestehenden Stundensatz für Überstundenvergütung. Insgesamt ließ er sich so für die Überstunden einen Betrag von rund 22 000 Euro ausbezahlen.“ Das Amtsgericht Zweibrücken, so die Behördenchefin weiter, habe den Strafbefehl auch „antragsgemäß“ erlassen, was übrigens einem Urteil gleichkommt. Er sei zwischenzeitlich rechtskräftig.