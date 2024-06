Stillstand am Himmelsberg Klinik-Gebäude immer noch nicht verkauft

Nun beklagte Projektleiter Biemüller auf Nachfrage unserer Zeitung, dass „die Finanzierung noch nicht ganz“ stehe, insbesondere bezüglich der „öffentlichen Mittel“. Die Frage, um welche „öffentlichen Mittel“ es gehe, wollte er aber nicht beantworten. Vermutlich wartet das Unternehmen auf staatliche Zuschüsse für sein durchaus ambitioniertes Vorhaben. Auch auf einen Zeitpunkt, an dem der Gebäudekauf über die Bühne gehen könnte, wollte sich Biemüller besser nicht festlegen: „Es kann nächste Woche einen Knall geben, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann läuft es eben ganz anders.“ Er könne schließlich „nicht in die Kristallkugel schauen“. Nur eines sei sicher, man halte an den Plänen fest. Allerdings war auch geplant, für das Projekt mit dem klangvollen Namen „Medical Care – alles unter einem Dach“ eigens die ortsansässige Gesellschaft „Elit Medical Care“ zu gründen – mit Aydogdu als Geschäftsführer, wie Biemüller im Februar gegenüber unserer Zeitung ankündigte. „Morgen ist Termin beim Notar“, hieß es damals. Doch bislang steht die Firmengründung aus, die der Projektleiter seinerzeit gar als Voraussetzung für den Gebäudekauf bezeichnet hatte. Entsprechend fehlt im hiesigen Handelsregister ein solcher Firmeneintrag, bestätigte am Freitag auf Anfrage der Direktor des Amtsgerichts Zweibrücken Klaus Biehl: „Es gibt in unserem Registergericht keinen Eintrag, nicht mal einen Eintragungsantrag für eine Firma namens Elit Medical Care.“ Auch am Grundbucheintrag habe sich nichts geändert. Dort sei noch Helexier als Eigentümerin des Klinikgebäudes genannt – samt „Versteigerungsvermerk“.