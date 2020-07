Austritte im letzten Jahr : 269 Gläubige kehrten Kirchen den Rücken

Den Zweibrücker Kirchen (im Bild die Heilig Kreuz Kirche) laufen die Mitglieder weg. Stadtpfarrer Wolfgang Emanuel teilte auf Anfrage mit, dass im vergangenen Jahr 106 Personen mit Wohnsitz in Zweibrücken aus der katholischen Kirche austraten. Bei den Protestanten waren es 163 Menschen. Foto: Nico Tielke

Zweibrücken Die Kirchenoberhäupter der Stadt bleiben gelassen, wünschen sich aber mehr Gespräche über die Motive

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nico Tielke

„Ich möchte eigentlich nicht über die Kirchenaustritte sprechen – das hat immer sowas jammerndes“, sagt der Zweibrücker Dekan Peter Butz. Sowohl die evangelische Landeskirche als auch das Bistum Speyer hatten in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass ihnen die Gläubigen in Scharen davonlaufen. Die Zahlen seien „alarmierend“ ließ etwa das Bistum Speyer verlautbaren.

In Zweibrücken ist es nicht anders: 269 Personen, die hier ihren Hauptwohnsitz haben, traten laut Standesamt 2019 aus der Kirche aus. Im ersten Halbjahr 2020 waren es 120 Personen. Protestanten und Katholiken gleichermaßen. Die Zweibrücker Kirchenoberhäupter nehmen das auch zur Kenntnis, bleiben aber gelassen.

Info Wiederaufnahmen in die Kirchen Gibt es für die ausgetretenen Mitglieder auch einen Weg zurück? Ja sagt Dekan Peter Butz „jedes Pfarramt ist eine Wiederaufnahmestelle“ Bei den Katholiken ist dies auch möglich, jedoch etwas komplizierter. Pfarrer Emanuel muss dann einen Brief ans Bistum Speyer senden. Der Bischof stimmt dann der Wiederaufnahme zu. In Zweibrücken kehrten 2019 acht Personen in die Kirchen (katholisch 2; evangelisch 6) zurück.

Statt mit Entsetzen auf die Zahlen zu schauen, sollte laut Butz die Frage im Vordergrund stehen „wie die Kirchen als kleiner werdende Institution noch Gutes bewirken können.“ Auch der katholische Stadtpfarrer Wolfgang Emmanuel betont: „Jemand, der austritt, ist für mich niemand, der nicht mehr glaubt.“

In Zweibrücken hatte die protestantische Kirche im Jahr 2017 noch 15 309 Mitglieder. 2019 waren es nur noch 14 577. Die Zahl der Mitglieder die sterben sei immer höher als die der Taufen, erklärt Butz – aber in dieser Zeit traten auch 208 Personen aus der evangelischen Kirche aus. Bei den Katholiken, die insgesamt rund 9000 Mitglieder in Zweibrücken haben, waren es im genannten Zeitraum 190 Austritte.

Die Zweibrücker Kirchenoberhäupter kennen die genauen Gründe für die Austritte nicht. Zumindest werden sie ihnen nicht mitgeteilt. Der Austrittsprozess erfolgt nämlich, ohne dass die Gemeinden informiert werden. Wer die Kirche verlassen möchte, geht in Rheinland-Pfalz zum Standesamt oder einem Notar, zahlt eine Gebühr von 32 Euro und muss keinen Grund angeben. Die Daten werden dann bei den Katholiken im Bistum Speyer gesammelt und gehen dann erst an die Dekanate und Gemeinden. Die protestantischen Gemeinden bekommen die Zahlen direkt vom Amt.

Pfarrer Emanuel würde gerne die genauen Beweggründe derer kennen, die seiner Kirche den Rücken kehrten – „aber das erfahren wir ja nicht“. Gleichwohl könne er sich denken, woran es liegt. Das Bodenpersonal habe „natürlich Fehler gemacht“. Die erste größere Austrittswelle ging los, als Medien über den opulenten Lebensstil des Limburger Bischofs Tebartz von Elst berichteten. Für einige seien wohl auch die Missbrauchsfälle und der mangelnde Aufarbeitungswille mancher Kleriker Auslöser für den Austritt gewesen. Stadtpfarrer Emanuel hat aber auch den Eindruck, der Kirchenaustritt sei in den letzten Jahren „salonfähig“ geworden.

Ein solches Stimmungsbild zeigt sich auch in der Zweibrücker Facebook-Community. In den Kommentaren unseres Artikels zu den Veröffentlichungen der Austrittszahlen des Bistums Speyer werden die Geistlichen verantwortlich gemacht. So heißt es zum Beispiel „die Corona-Krise zeigt, dass die Kirche auf ihrem Geld sitzen bleibt“. Man müsse bei dieser Diskussion aber auch bedenken, dass die Kirchen bundesweit der zweitgrößte Arbeitgeber sind, sagt Emanuel. Als Träger von Kindergärten beispielsweise bezahle die Kirche zwar nicht die Mitarbeiter, komme aber zum Beispiel für Instandhaltung und Reparaturen an den Räumlichkeiten auf.

Wenn die Zweibrücker Gemeinden von der Abkehr eines Mitglieds erfahren, schicken sie nochmals einen Brief an denjenigen. Darin werden auch Versäumnisse angesprochen, sagt der katholische Stadtpfarrer. Sehr selten komme es jedoch vor, dass auf den Brief geantwortet werde.

Wolfgang Emanuel und Peter Butz hören manchmal das Argument, dass gläubige Mitglieder schlicht und einfach Geld sparen wollen, etwa wenn sie eine höhere Abfindung bekommen, die sie besteuern müssen oder eine höhere Lohnstufe erreichen. Der Betrag für die Kirchensteuer liegt in Rheinland-Pfalz bei neun Prozent der Einkommenssteuer. Bei einem Bruttoeinkommen von 2500 Euro sind das rund 26 Euro im Monat. Im Jahr 2018 haben die zwei großen deutschen Kirchen nach Angaben des statistischen Bundesamtes deutschlandweit dadurch rund 12,4 Millarden Euro eingenommen.

Wolfgang Emanuel Foto: privat

Dekan Foto: Mathias Schneck