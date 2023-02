Evangelische Jugendzentrale Zweibrücken : Müllsammelaktion der Jugendzentrale

Während die Jugendzentrale Greifer auf die einzelnen Gruppen verteilen kann, solle jeder Teilnehmer feste Handschuhe selbst mitzubringen. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Zweibrücken Die Evangelische Jugendzentrale Zweibrücken will am Freitag die Stadt ein wenig sauberer machen. Jeder, der mitmachen will, ist herzlich eingeladen.

Als Nachlese nach dem großen Faschingstreiben und rechtzeitig, bevor mit dem Monat März die Brutzeit beginnt, lädt die Evangelische Jugendzentrale der Pfalz im Dekanat Zweibrücken für Freitag, 24. Februar, zu einer großen Müllsammelaktion ein unter dem Motto „Wir machen Zweibrücken sauber“. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr auf dem Alexandersplatz.

„Ich halte eine kurze Begrüßung, teile die Strecken ein und verteile Mülltüten. Von dort aus schwärmen die einzelnen Gruppen dann aus und gehen sammeln“, beschreibt Leonie Schimitzek, die auch die Idee zu der Müllsammelaktion hatte. Rund zehn Mitstreiter aus dem Jugendcafé s‘Bonni, Jugendliche wie Ehrenamtliche, hat die 20-jährige ehemalige FSJlerin, die jetzt als freie Mitarbeiterin im s‘Bonni verschiedene Projekte mit den Jugendlichen organisiert, bereits akquirieren können. Nach einem Werbelauf durch Schulen und Kindergärten erhofft sie sich an dem schulfreien Tag eine große Resonanz.

Leonie Schimitzek hat selbst einen sehr großen Bezug zur Natur. Sie erklärt: „Die Natur liegt mir am Herzen und ist mir wichtig. Wir sollten auf die Umwelt achten. Wir kommen aus der Natur und jeder Einzelne kann seinen Teil dazu beitragen, sie zu bewahren.“

Leonie Schimitzek hat die Müllsammelaktion in Zweibrücken organisiert. Die Evangelische Jugendzentrale hofft am Freitag auf viele helfende Hände. Foto: Cordula von Waldow