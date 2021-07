28. August bis 2. November : Endlich wieder Euroclassic

Axel Prahl kommt im Oktober nach Zweibrücken. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Zweibrücken Am Montag startet der Vorverkauf für das grenzüberschreitende Musik-Festival.

Als am Ende der Pressekonferenz zum Euroclassic-Festival der Blieskasteler Bürgermeister Bernd Hertzler zu Wort kam, konnte er nur noch feststellen, dass fast alles, was er sagen wollte, bereits gesagt war. Der Tenor aller Beteiligten war aus naheliegenden Gründen klar: Man freue sich darauf, dass es kulturell wieder losgeht, sowohl Künstler als auch Publikum seien ausgehungert und dementsprechend froh, dass so etwas wie das Euroclassic-Festival wieder stattfinden kann.

Überraschend war, dass sich die Bestimmungen auf deutscher Seite derzeit weitaus strenger gestalten als bei unseren französischen Nachbarn. Während in Pirmasens, Blieskastel und Zweibrücken mit der Hälfte der Zuschauerkapazität geplant wird, gibt es in Frankreich für Konzerte gar keine Corona-Auflagen mehr im Moment. So stellte es jedenfalls der Bürgermeister von Rohrbach-lès-Bitche, Vincent Seitlinger, dar.

Für die Besucher in Deutschland gilt: Ab nächstem Montag können sie Eintrittskarten im Vorverkauf erwerben, bis die 50 Prozent Kapazität erreicht sind. Danach ist es immer noch möglich, sich auf eine Warteliste eintragen zu lassen für die fehlenden 50 Prozent. Denn schließlich kann ja nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Pandemiegeschehen bis zum Beginn des Festivals so weit beruhigt hat, dass der Gesetzgeber eine höhere Auslastung der Kulturstätten erlaubt. Der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble wies darauf hin, dass es bis heute keinen einzigen Nachweis einer Infektion gebe, wenn ein Theater unter Hygienebedingungen geöffnet war.

Zum Festival an sich: 2019 wurde die Idee namens „Kompass Europa“ geboren. Alle vier Himmelsrichtungen unseres Kontinents sollen die thematischen Vorgaben sein. Für letztes Jahr war der Norden vorgesehen, der nun dieses Jahr nachgeholt wird. Danach geht es in der Reihenfolge Osten, Süden und Westen weiter. Etwa 80 Prozent des Programmes aus dem Coronajahr 2020 habe man hinüberretten können, sagte Huble. Nur die ganz großen Namen seien aus rein wirtschaftlicher Sicht nicht machbar gewesen. Das leuchtet ein: So waren beim Kool & the Gang-Konzert vor zwei Jahren 2500 Zuschauer. Mit der Hälfte der Ticketeinnahmen kann sich so etwas nicht rechnen, auch wenn das Festival allein vom Land Rheinland-Pfalz mit 80 000 Euro unterstützt wird.

Nichtsdestotrotz kann sich das diesjährige Programm, in das Huble mit kurzen Videosequenzen Einblick gab, sehen lassen. Die Eröffnung wird am 28. August in der Festhalle der finnische Akkordeon-Virtuose Kimmo Pohjonen mit seiner Band gestalten, von Huble als „Finnlands Nigel Kennedy“ bezeichnet. Weitere Highlights in der Festhalle werden sicherlich die Klassikkonzerte der deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und der Neuen Philharmonie Frankfurt darstellen. Außerdem kommt die SWR Bigband mit drei namentlich leicht zu verwechselnden Solisten nach Zweibrücken: Nils Landgren, Magnus Lindgren und Jan Lundgren sind drei herausragende Protagonisten des skandinavischen Jazz’. Sie nennen sich naheliegend LaLiLu.

Fernsehprominenz konnte in Person von Tatortkommissar Axel Prahl verpflichtet werden. Der stammt immerhin aus Schleswig-Holstein, sodass er gut ins „Norden“-Programm passte. Gerne hätte Huble auch dessen TV-Kollegen Jan Josef Liefers verpflichtet, doch dieser sei aufgrund von Dreharbeiten unabkömmlich gewesen. Aber er passe ja (Liefers ist in der DDR aufgewachsen) auch besser ins nächste Jahr, wenn der Osten dran ist.