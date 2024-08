Euroclassic-Pferde-Gala im Landgestüt Zweibrücken Pferde tanzen zur Musik von Yellow Cello

Die zweistündige Show, wofür Gestütsleiterin Maren Müller erneut die erfahrene Choreografin Resi Dangel gewinnen konnte, zeigt eindrucksvoll, wie Kraft und Anmut der Tiere und die Musik zusammenpassen. Yellow Cello liefert dafür den musikalischen Rahmen. Die sechs Spitzenmusiker aus Berlin und Saarbrücken sind allesamt Experten ihrer musikalischen Disziplin. Sie fanden sich vor gut zwei Jahrzehnten als Freunde zusammen, hätten aber hinsichtlich ihrer Charaktere von einem Marketing-Profi kaum besser gecastet werden können. „Your music is great“, kommentierte US-Präsident George Bush begeistert ein Konzert von Yellow Cello im Zusammenhang einer Ehrung durch Henry Kissinger. Yellow Cello ist vor zahllosen Staatsmännern und -frauen aufgetreten, hatte mit „Cello on tour“ eine eigene (Grimme-Preisnominierte) Fernsehserie in der ARD (MDR) und war auf allen Kontinenten der Welt on tour.