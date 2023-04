Festival Euroclassic Smart und deutlich zeitgemäßer

Smart, gefälliger, weicher und am Puls der Zeit – so präsentiert sich nach dem Relaunch das Festival Euroclassic in einem ganz neuen Erscheinungsbild. Gut, so ganz anders dann doch nicht, schließlich soll ein Relaunch für den Betrachter kaum spürbar sein, wie Petra Stricker von der Agentur Formart, die das neue Design entwickelt hat, bei der Vorstellung erklärte. „Die Kunst an einem Relaunch ist, dass es eher nicht auffällt, dass man also gar nicht merkt, wenn ein Design über die Jahre verändert und damit zeitgemäßer wird“, sagt sie.