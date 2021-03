Astrazeneca- Impfung in Rheinland-Pfalz : Trotz Astrazeneca-Stopp gehen Impfungen in Rheinland-Pfalz weiter

Zweibrücken/Mainz Auch Zweibrücken setzt Impfungen fort — mit Biontech und seit Montag zusätzlich mit Moderna. In der Südwestpfalz gelten wegen hoher Inzidenzzahl jetzt wieder strengere Corona-Regeln.

Auch in der Stadt Zweibrücken sorgt der vorläufige Impfstopp für Astrazeneca zur Notwendigkeit, umzuorganisieren. Wie Matthias Freyler, Impfkoordinator der Stadt Zweibrücken, auf Merkur-Anfrage sagte, hätten am Dienstag rund 50 Bürger ihre Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten sollen. „Diese Termine haben wir morgens abgesagt, die Betroffenen bekommen per E-Mail beziehungsweise Post einen neuen Termin für nächste Woche“, sagte Freyler. Dann werde ihnen entweder das Vakzin von Biontech verabreicht oder, ganz neu, Moderna – dieser Impfstoff sei seit Montag im Impfzentrum vorrätig. So werde auch mit allen Bürgern verfahren, die für die nächsten Tage einen Termin für die Erstimpfung mit Astrazeneca haben – in allen Fällen gebe es Biontech oder Moderna.

In der Südwestpfalz werden derweil wegen der aktuell hohen Inzidenzzahlen (drei Tage in Folge über dem Wert 50) die Zügel wieder angezogen, wie Landrätin Susanne Ganster (CDU) am Dienstag erklärte. So dürfen etwa zuletzt geöffnete gewerbliche Einrichtungen nur öffnen, wenn zuvor Einzeltermine vergeben wurden. Die Schulen sollen indes noch geöffnet bleiben können. In Absprache mit der Gesundheitsministerin „greifen die Vorschriften im Landkreis ab 0:00 Uhr in der Nacht zum Mittwoch“, kündigte Ganster an.