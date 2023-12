Warum fehlen in Zweibrücken Erzieherinnen? Vergrault beim Vorstellungsgespräch

Eine andere Erzieherin, die ihren Namen ebenfalls nicht in der Zeitung lesen will, bestätigt die Schilderung ihrer Kollegin. „Mein Vorstellungsgespräch bei der Stadt ist zwar schon über zwei Jahren her“, sagt sie, „aber ich war nach zehn Minuten kurz davor es abzubrechen. Auf meine Frage, ob es auch möglich ist, einen unbefristeten Vertrag zu bekommen, weil ich zu diesem Zeitpunkt einen unbefristeten Vertrag bei einer anderen Stadt hatte und ich nur ungern in einen befristeten Vertrag wechsele und der Mangel an Fachkräfte ja da sei, bekam ich die Antwort, was ich mir mit meinen (damals 24 Jahren) vorstelle und mit meinen nur drei Jahren Berufserfahrung und in der Regel werde man danach übernommen.“ Diese Antwort habe sie wie einen Schlag ins Gesicht empfunden. „Ich wollte einen sicheren Job und keine dumme Sprüche und in der Regel ist mir zu unsicher. Ich habe Pläne und Ziele und da steht ein befristeter Vertrag im Weg.“ Fazit: „Ein solches Vorstellungsgespräch hatte ich noch nie. Hatte zwar eine Zusage von der Stadt bekommen, mit der Aussage, dass sie genau solche Leute wie mich suchen, hatte aber direkt abgesagt [...]. Habe am nächsten Tag ein super tolles Gespräch gehabt bei einem anderen Arbeitgeber und da musste man nicht fragen nach einem unbefristeten Vertrag, der wurde mir direkt angeboten, als geklärt war, ob ich auch als Vollzeitkraft arbeiten kann, obwohl die Stelle als Teilzeit ausgeschrieben war.“