Bebauungsplan-Entwurf für Logistik-Zentrum bei Contwig/Zweibrücken gebilligt : Amazon-Ansiedlung soll Arbeitslosen helfen

Zweibrücken/Contwig Der führende Online- Versandhändler plant ein Logistikzentrum am Steitzhof mit 400 Arbeitsplätzen. Das überzeugt die meisten Kommunalpolitiker. Doch es gibt auch Kritik an ökologischen und sozialen Folgen.

Der OB nannte im Gespräch mit dem Merkur nach der Stadtratssitzung am Mittwochabend zwar nicht den Namen „Amazon“. Der nämlich hätte eigentlich noch geheim bleiben sollen, bis die (bereits ausverhandelten) notariellen Verträge unterzeichnet sind (für November/Dezember geplant). Doch nachdem der Immobilien-Projektentwickler „Scannell Properties“ die Pläne im Stadtrat nichtöffentlich vorgestellt hatte, rutschte kurz darauf im öffentlichen Teil FDP-Fraktionschefin Ingrid Kaiser „Amazon“ raus. Was Oberbürgermeister Wosnitza verärgert aufstöhnen ließ, aber auch zu der spontanen Bestätigung verleitete: „Jetzt ist der Mieter bekannt.“

Wosnitza berichtete dem Merkur, Scannell sei im Frühjahr 2019 an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Südwestpfalz herangetreten (dem ZEF stand damals Landrätin Susanne Ganster, CDU, vor, heute Wosnitza). Nachdem Scannell einige Zeit später dem ZEF erklärte, für wen die Logistik-Halle geplant ist, habe man die Änderung des Bebauungsplans in die Wege geleitet.

Wosnitza sagte, es habe zwar teils auch Diskussionen über das (wegen seiner Unternehmenspolitik umstrittene) ansiedlungswillige Unternehmen gegeben. Aber der OB ist klar für die Ansiedlung: „Es geht um 400 Arbeitsplätze – sozialversicherungspflichtige!“ Das große Unternehmen werde für das Logistik-Zentrum eine eigene GmbH gründen, „die im ZEF-Gebiet Gewerbesteuer zahlt“. Und für die vielen Arbeitslosen in der Region sei hilfreich, dass das Logistik-Zentrum „einen sehr, sehr großen Anteil ungelernter und angelernter Personen“ beschäftigen werde. Allein in der Stadt Zweibrücken gebe es derzeit 1158 Arbeitslose. Davon seien zwei Drittel gering Qualifizierte: „Das ist genau das Segment, wo wir große Schwierigkeiten haben, Arbeitsplätze zu finden!“

In der Ratssitzung meldete sich allerdings zunächst ein Kritiker zu Wort: Grünen-Fraktionschef Norbert Pohlmann. Die „Riesen-Halle“ (laut Bebauungsplanentwurf gut 29 Meter hoch) sei ein „umfassender Eingriff in die Natur“, hinzu kämen „erhebliches Lkw-Aufkommen und Kfz-Fahrten der Mitarbeiter“, und das alles „unmittelbar neben einem Naturschutzgebiet“. Zudem gebe es in der Logistik-Branche „problematische Arbeitsbedingungen“. Zwar sähen auch die Grünen vor allem aufgrund der vielen Arbeitsplätze „durchaus nachvollziehbare Argumente“ für das Projekt. Man stehe vor der Wahl: „eine schlechte oder gar keine Lösung“. Am Ende stimmten die Grünen für Letzteres.