Kulturausschuss Erster Konzerttermin durchgesickert

Zwar wurde während der Sitzung des Kulturausschusses auch ein Beschluss zu den geplanten Zweibrücker Euroclassic-Konzerten gefasst – jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil, wie es hieß, „zwischen den teilnehmenden Gebietskörperschaften“ vereinbart worden sei, dass das Gesamtprogramm in einer Pressekonferenz im Mai vorgestellt werden soll. Jedoch kann, wer will, bereits jetzt auf der Euroclassic-Facebook-Seite erfahren, dass das Spektakel am 1. September in der Pirmasenser Festhalle durch das Festival-Orchester eröffnet wird. Und auch ein erster Zweibrücker Termin wird dort bereits verraten: Am 20. September gastiert das „Café del Mundo – The Art of Flamenco“ in der Multifunktionshalle des Helmholtz-Gymnasiums. Dazu heißt es: „Magisches Licht, dynamischer Tanz, feurige Musik – diese Produktion ist eine perfekte deutsch-spanische Symbiose, in der die beiden Gitarren-Virtuosen Jan Pascal und Alexander Kilian zusammen mit der ebenso brillanten Tänzerin Mercedes Pizarro der ungebremsten Leidenschaft und Energie des Flamencos huldigen. Ganz ohne Rüschenhemd, aber natürlich mit reichlich iberischer Klangfarbe im typischen Café-del-Mundo-Style: impulsiv, mysteriös, voller Gegensätze, kraftvoll, berührend und anmutig.“ Man darf also gespannt sein.