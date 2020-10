Erster Flohmarkt in der Corona-Zeit in Zweibrücken : Man kuckt mit den Augen, nicht mit den Fingern“

Erster Flohmarkt in der Corona-Zeit in Zweibrücken

Zweibrücken Nach monatelager Corona-Zwangspause gab es am Sonntag wieder einen Flohmarkt in Zweibrücken – mit Hygieneschutz.

Am Wochenende gemütlich über den Flohmarkt schlendern, hier und da ein Schwätzchen halten, ansehen, anfassen, verhandeln, ein Schnäppchen machen und dazwischen vielleicht was zum Essen auf die Hand – all das war bis vor einigen Monaten noch völlig normal. Fast ein Stückchen nach Normalität fühlte es sich darum wohl am Sonntag in der Innenstadt an, als auf dem Zweibrücker Schlossplatz und auf dem Alexanderplatz nach der coronabedingten langen Pause endlich wieder „getrödelt“ werden durfte.