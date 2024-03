Jugendhilfeausschuss Abrechnung von Kita-Essen wird durchsichtiger

Insgesamt habe das Jahr 2023 im Zeichen der Inflation gestanden“, wie Christian Gauf abschließend erklärte, „verbunden mit wesentlich höheren Ausgaben, die von der Jugendhilfe zu leisten waren und was der ohnehin angespannten Haushaltslage nicht zuträglich aber unumgänglich war.“ Ein Problem sei zudem ein hoher Krankenstand in fast allen Kindertageseinrichtungen gewesen, ebenso in den sozialen Berufen der Verwaltung. „Gleichzeitig machte uns der branchenübergreifende Fachkräftemangel zu schaffen, weshalb wir Kitas immer mal wieder früher schließen mussten oder Fallbearbeitungen sich verzögerten“, bedauerte Gauf. Dennoch habe man in Zweibrücken eine der höchsten Versorgungsquoten an Kita-Plätzen in Rheinland-Pfalz.