Ein 4er-Coupé oder 6er-Coupé? : Riesen-Rätselei über schnittigen BMW-Erlkönig in Zweibrücken

Riesen-Rätselei über schnittigen BMW-Erlkönig in Zweibrücken

An der (zum Leidwesen vieler BMW-Fans grotesk gewachsenen) Kühlergrill-niere ist klar zu erkennen: Dieser Erlkönig ist ein BMW. Aber welcher? Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Der von vorne und der Seite sehr elegante Erlkönig von BMW hat für intensive Diskussionen gesorgt, welches Modell sich hinter der Tarnfolie verbirgt. Das Front-Bild hat auf Facebook aber auch beißenden Spott provoziert.

Ein Mercedes, BMW oder Audi? Vielleicht sogar ein Jaguar oder ein sportlicher neuer Opel à la Calibra? Das in der Merkur-Freitagausgabe abgelichtete getarnte Auto („Erlkönig“) hat auf unserer Facebook-Seite für intensive Diskussionen gesorgt.

Zwar war der Trend unter den bis Sonntagabend 124 Diskussionsteilnehmern schnell klar: Es muss sich um einen BMW handeln. Aber welches Modell? Der Erste, der sich hierzu auf Facebook festlegte, war „Thor Sten“: „Die sind hier ständig unterwegs. Die testen oben auf dem Flugplatzgelände. BMW 4er-Coupé Facelift.“. Andere tippten auf ein 6er-Coupé, 7er-Coupé oder einen BMW 8er. Es gab aber auch offensichtlich nicht ganz ernst gemeinte Tipps wie „Smart for five“ (Smart-Fünfsitzer) oder „Dacia“.

Stichwort Dacia: Michael Belz seufzte, nachdem der Merkur auf Facebook auch noch ein Foto des Erlkönigs von vorn mit dem neuen, umstritten riesigen BMW-Nieren-Kühlergrill gepostet hatte: „Derjenige, der sich bei BMW dieses Kühlergrill-Design ausgedacht bzw. abgesegnet hat, sollte strafversetzt werden … zu Dacia!!!“ Ähnlich kritisch sieht die Riesen-Niere Tanja Kampmann: „Oh Mann, an einen Erlkönig hab ich gar nicht gedacht, als ich das Auto in der Allee sah. Ich hab mich nur gefragt, wer dieses optische Verbrechen an dem tollen Auto begangen hat.“