Hintergründe zu hohem Krankenstand Rekordverdächtige Infektwelle

Zwischen Zweibrücken, Pirmasens und Saarbrücken fielen in den vergangenen Wochen wegen ungewöhnlich vieler Krankmeldungen viele Züge aus, erst am heutigen 2. Januar soll die Regionalbahn wieder planmäßig fahren (wir berichteten). Der aktuelle Elternbrief der Zweibrücker Mannlich-Realschule plus spricht von einem „gefühlt recht anstrengenden Kalenderjahr“. Insgesamt „zahlreiche Krankheitsfälle in der Schülerschaft, bei Lehrkräften und auch bei vielen Eltern haben uns sehr zu schaffen gemacht“, schreibt Schulleiter Markus Meier gleich im ersten Abschnitt seines Schreibens zum Jahreswechsel.