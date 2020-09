Benefiz auf dem Ernstweilerhof : Erinnerungskonzert rührt zu Tränen

Zweibrücken Am Samstag setzten Zweibrücker Musiker ihrem erstochenen Kameraden ein musikalisches Denkmal.

Überall, wo man sich umhörte, wurde der Verstorbene ganz genau so beschrieben. „Er war einfach beliebt bei allen Leuten. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der so beliebt war“, sagte etwa der Wirt der Musikkneipe Hobbit, Peter Staufer. Ein Bekannter Lamottes wie Bernd Stache meinte, er könne sich nicht vorstellen, dass Sacha in der Tatnacht nicht helfen wollte. Staches Frau Kirsten sah ihn noch beim letzten Auftritt von Lamottes und Maurers Band Auszeit in Birkweiler beim Weinfest: „Er hat mich dort noch in den Arm genommen. Wir haben uns nicht oft gesehen, aber immer wieder regelmäßig. Es war ein sehr authentischer, liebevoller Mensch.“ Das Ehepaar Eva und Bernd Hartfelder kannte Lamotte ebenfalls: „Für uns ist es jetzt wichtig, dass wir für den Sacha eine Lobby sind, die ihn als Menschen richtig darstellen: Das war ein ganz toller, guter Mensch.“

Gegen Ende kamen dann Tony Dancer and the Negative Nancies mit ihren eigenwilligen Coverversionen alter Hits auf die Bühne, rockten Plan B den Ernstweilerhof und machten The last Gunslingers mit ihren Rockabilly-Sound gute Stimmung. Der Abschluss war dann der Hubbert House Band vergönnt: Mit vielen bekannten Coversongs wie „Zombie“, „Valerie“, „Stairway to Heaven“ oder „Sex on Fire“ brachte das Quartett die verbliebenen Gäste noch mal in Wallung.