Zweibrücker 70 Jahre verheirat „Unser Leben ist ein Geschenk Gottes!“

Ihre Urlaube verbrachten sie am liebsten in den bayerischen und österreichischen Bergen, und selbst als die Kinder aus dem Haus waren, behielten sich Georg und Erika Pinl ihre Leidenschaft fürs Wandern und Radfahren bei. Erfüllung finden die beiden zudem in ihrem Glauben. Seit ihrem Austritt aus der katholischen Kirche engagieren sich beide in einer christlichen Gemeinschaft in Pirmasens.