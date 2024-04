Lesung in der Stadtbücherei Die kuriosen Fälle des Kommissars Rothmann

In den Hörgenuss einiger der insgesamt 40 geschriebenen und davon 35 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) produzierten Folgen kamen am vergangenen Donnerstagabend rund 30 Gäste beim Krimi-Abend in der Stadtbücherei Zweibrücken. Als „Wiederholungstäter“ stellte die Leiterin der Bücherei Anne Detzler den 1957 geborenen Autor vor, denn er sei bereits vor 40 Jahren in der Bibliothek mit seinem bunten und vielfältigen Wirken zu Gast gewesen; Schmied schrieb unter anderem 30 Folgen der Hörspielreihe „Papa, Charly hat gesagt...“ sowie Drehbücher zum Tatort des SR und Theaterstücke für das Kinder- und Jugendtheater „Überzwerg“. Darüber hinaus ist er Träger zahlreicher Auszeichnungen und Stipendien, Lehrbeauftragter unter anderem an der Universität des Saarlandes und Veranstalter von Seminaren und Workshops.