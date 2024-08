Anwalt kritisiert „Blockadehaltung“ der Stadt-Seite Spundwand-Streit geht ins Uferlose

Rückblende: In der langwierigen juristischen Auseinandersetzung geht es um das Grundstück Schillerstraße 5, gelegen am Schwarzbach. Weil sich im Zuge der Sanierung einer maroden Ufer-Spundwand an dem angrenzenden Gebäude Risse bildeten und sich der Parkplatz daneben um mehrere Zentimeter absenkte, hatte die betroffene Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) die Zweibrücker Stadtverwaltung, die die Arbeiten beauftragt hatte, auf Schadenersatz verklagt. In dem Verfahren, in dem sich die beklagte Stadt von sogenannten Streithelfern wie etwa den beteiligten Bau- und Planungsunternehmen „vertreten“ lässt, fand am 25. Juni die Beweisaufnahme statt – nachdem im Februar der Versuch eines Vergleichs, also einer gütlichen Einigung, gescheitert war. Aber auch nach der Beweisaufnahme vor der Zivilkammer, bei der drei Sachverständige gehört worden waren, blieben die Fronten verhärtet. Obwohl die beiden Bauingenieure und die Bauingenieurin nur das betätigten, was die Klägerseite von Anfang an moniert hatte: die Bodenbeschaffenheit war von den von der Stadt beauftragten Planungs- und Baufirmen nicht richtig untersucht und vermessen worden. Und es sei mit den falschen Geräten gearbeitet worden. So sagte die Bauingenieurin aus Darmstadt: „Der Einsatz eines Hochfrequenzrüttlers (wie am Schwarzbach geschehen, Anm. d. Red.) ist meines Erachtens nicht erschütterungsarm.“ Eine erschütterungsarme Ausführung der Arbeiten sei in der Planung aber sogar „empfohlen“ worden. Das Nichtbefolgen eben dieser Empfehlung habe möglicherweise dazu geführt, dass sich der ohnehin schlecht verdichtete Boden weiter gelockert habe und schließlich abgesunken sei. Was wohl die Risse am Haus und die Bodenabsenkungen zur Folge gehabt habe. Dass die Schäden an Haus und Hof, wie von der Beklagten-Seite gemutmaßt, bereits vor Baubeginn vorhanden gewesen sein könnten, schlossen die Fachleute aus (wir berichteten).