Stadtbildprägendes Bauvorhaben in Zweibrücken Neubauten in Alter Ixheimer Straße sollen kommen – aber später

Allerdings sei der „Novum“-Name durch die Insolvenz natürlich beschädigt, so Goldnik. „Deshalb haben wir vor drei, vier Wochen beim Notar eine Umfirmierung in die Wege geleitet.“ Die Novum Wohnungsbau werde in „Bausatzhaus plus GmbH“ umbenannt. Online trete man wegen der Ytong-Franchise-Partnerschaft auch unter der Bezeichnung „Ytong Massivbau“ auf.