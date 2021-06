Prozess vor Landgericht Zweibrücken : Eigene Kinder grün und blau geschlagen

Immer wieder sollen die heute 59-jährige Angeklagte und ihr mittlerweile verstorbener Mann vier ihrer sechs Kinder misshandelt haben. Foto: dpa/Nicolas Armer

Zweibrücken Am Montag hat im Landgericht Zweibrücken der Prozess gegen eine 59-jährige Frau begonnen, die ihre sechs Kinder gemeinsam mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann aufs Schlimmste misshandelt haben soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es sind abscheuliche Taten, die einen fassungslos zurücklassen: Von 1989 bis 2011 soll die heute 59-Jährige vier ihrer sechs Kinder gemeinsam mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann gequält und dadurch „in die Gefahr einer erheblichen Schädigung ihrer geistigen und seelischen Entwicklung gebracht haben“, wie es Staatsanwalt Martin Kiefer in seiner Anklage ausdrückte. Er warf der Frau, die inzwischen in Ramberg im Landkreis Südliche Weinstraße lebt, deshalb Misshandlung von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Zudem muss sich die Frau wegen Betrugs verantworten. Denn sie soll – ebenfalls gemeinsam mit ihrem Ehemann – zwei ihrer Töchter veranlasst haben, sich gegenüber Gutachtern des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) Rheinland-Pfalz wie schwer behinderte Kinder zu verhalten, um Pflegegeld zu kassieren. Durch die unberechtigten Bezüge, mit denen das arbeitslose Ehepaar seinen Lebensunterhalt bestritten hatte, soll der Krankenkasse ein Schaden von insgesamt 50 000 Euro entstanden sein.

Laut Anklage soll die gebürtige Pirmasenserin, die nach eigenen Angaben bereits mit 16 Jahren ihr erstes Kind bekommen und dann mit ihrer kleinen Familie zunächst in Frankreich, dann in Zweibrücken und schließlich in Bruchweiler-Bärenbach im Landkreis Südwestpfalz gelebt hatte, zugelassen haben, dass ihr Ehemann die Kinder misshandelt und manchmal sogar selbst handgreiflich geworden sein. So wurden die Kinder mit verschiedenen Schlagstöcken traktiert, denen der Ehemann Namen wie „großer Bruder“, „kleiner Bruder“ und „Cousin“ gegeben haben soll. Zudem sollen die Kinder immer wieder mit Besen und Schaufeln verprügelt und dadurch schwer verletzt worden sein – inklusive ausgeschlagener Zähne und Knochenbrüche. In einem Fall soll die Angeklagte ihrem minderjährigen Sohn ein Küchenbrett vor die Stirn gehalten haben, um es ihrem Mann zu ermöglichen, dem Kind mit einem Fleischhammer gegen die Stirn zu schlagen. So sollten verräterische Abdrücke verhindert werden, um die Gehirnerschütterung, die der Junge davongetragen hatte, als Folge eines „Unfalls“ darstellen zu können. Der perfide Anlass: Das Ehepaar wollte das Krankentagegeld einstreichen, das die Versicherung vereinbarungsgemäß bei einer stationären Behandlung des Sprösslings zahlt.

Wegen dieser Taten war die Angeklagte bereits Mitte 2017 von der Ersten Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Gegen das Urteil war sie jedoch in Revision gegangen – erfolgreich. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob den Richterspruch zumindest teilweise auf und verwies das Verfahren zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurück an eine andere Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken, weshalb nun die Große Zweite Strafkammer den Fall in weiten Teilen ganz neu aufrollen muss.

Die Verhandlungen dürften ein schwieriges Unterfangen werden: Eine heute 35-jährige Tochter, die als Nebenklägerin gegen ihre Mutter aussagen will, möchte das nur aus der Ferne tun. Ihr Anwalt beantragte am Montag eine audiovisuelle Vernehmung der jungen Frau, die unter einer von der häuslichen Gewalt ausgelösten Persönlichkeitsstörung leide und in einer Therapieeinrichtung lebe: „Ein Aufeinandertreffen mit der Mutter würde ihren Zustand verschlechtern.“

Am ersten Verhandlungstag ließ die Angeklagte am Montag durch ihren Verteidiger, den Pirmasenser Rechtsanwalt Rainer Fuchs, verlauten, ihr Mann sei „sehr streng“ mit den Kindern gewesen: „Schläge blieben nicht aus.“ Auch ihr sei schon mal die Hand ausgerutscht. Allerdings habe sie beim Pflegegeld-Betrug „kein Mitspracherecht“ gehabt, beteuerte die 59-Jährige unter Tränen.